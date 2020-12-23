دبي تطلق اليوم حملة مجانية للتطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر

أفادت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بانطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد جائحة “كوفيد – 19” بلقاح “فايزر” في ⁧‫دبي،‬⁩ اعتباراً من اليوم الأربعاء، فيما أكدت أبوظبي العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم أمس الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح “بيونتيك” من شركة “فايزر” ضد جائحة “كوفيد -19″، ويعد ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة “فايزر” للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراده، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأميركية FDA.

وصرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، مشيرا إلى أن الترخيص جاء بعد تقديم شركة “فايزر” لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة، وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.

هذا وأفادت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩ اليوم الثلاثاء، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة. وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020.

‏واعتمدت اللجنة جدول برنامج مسح وطني لإجراء الفحوصات الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ”صحة” خارج الإمارة وإلغاء إجراء الفحوصات عند نقاط الدخول.

ويمكن للمسافرين القادمين من الدول الخضراء التحرك بحرية بعد حصولهم على نتيجة سلبية للفحص الذي أجرى عند وصولهم، بينما يخضع القادمون من الدول الأخرى إلى العزل الصحي لمدة 10 أيام فقط. سيُراجع تصنيف الدول كل أسبوعين.