بغداد تعلن مقتل المعاون الأول لـ”والي العراق” بتنظيم داعش‎

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش على يد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وقال رسول في بيان صحفي، ”نُفذت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الأربعاء، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد؛ حيث نفذت قوة تكتيكية خاصة واجبا استباقيا بالطائرات المروحية في منطقة (وادي الشاي)، أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الاشتباك معهما داخل وكرِهما، أحد القتيلين هو المعاون الأول لما يُعرَف بوالي العراق الملقب (شعلان)“.

وتابع ”كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من القاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل إليهما بناء على معلومات استخبارية دقيقة“.