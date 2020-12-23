بريطانيا: اكتشاف إصابتين بكورونا المتحور

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف إصابتين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا.
وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة، موضحا أنه طلب عزل كل القادمين من جنوب أفريقيا.
وأضاف أنه تم بالفعل عزل المصابين الذين تبين أنهم أصيبوا بعدوى الفيروس المتحور الجديد ومخالطيهم داخل بريطانيا، متوقعا كشف حالات جديدة مصابة به.
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