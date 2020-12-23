القبض على لص استولى على 29 جوالاً بعد إيهام أصحابها برغبته في شرائها بالشرقية

أعلنت شرطة منطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، القبض على متهم تورط بسرقة 29 جهاز جوال بعد إيهام أصحابها بشرائها منهم.
وأوضح “سناب الداخلية” أن المتهم مواطن في العقد الثاني من العمر، وقد قام بسرقة الجوالات بعد عرضها من قبل أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه يقوم بإيهام أصحاب تلك الأجهزة بشرائها، ومن ثم يقوم بسلبها والهرب من الموقع، وقد جرى إيقافه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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