دعت البحرين إلى حل النزاعات الإقليمية "بالطرق السلمية"، وذلك في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية وقبل أسبوعين من قمة مرتقبة في السعودية. البحرين تدعو لإنهاء النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية

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وأكد مجلس الدفاع الأعلى في البحرين في بيان عقب جلسة ترأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة على "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية"، مشددا على أن الحلول يجب أن تتوافق مع "المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة".

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