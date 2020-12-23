الإمارات: إدارة السعودية لملف الحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن إدارة السعودية لملف الحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل. وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء: “نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي. إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل”.

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