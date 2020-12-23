نادي سباقات الخيل يطلق مبادرة اليوم الطبي

انطلاقا من حرص مجلس إدارة نادي سباقات الخيل على رفع مستوى الفهم والوعي الصحي للموظفين في جميع أنحاء النادي، أطلقت إدارة النادي مبادرة (اليوم الطبي) لإجراء الفحوص الطبية المجانية والتي استفاد منها أكثر من 400 موظف من منسوبي النادي بمبنى المنصة الرئيسية ولمدة 8 ساعات وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل.

حيث نظمت إدارة الموارد البشرية بنادي سباقات الخيل هذه الحملة الطبية بالتنسيق مع الشريك الطبي للنادي شركة بوبا ومستشفى المواساة، وتضمنت عمليات الفحص جلسات استشارة مع نخبة من المتخصصين والاستشاريين في عدة مجالات طبية، وكذلك إجراء عدد من الفحوصات تحت إشراف الأطباء والممرضين المؤهلين، مثل فحص النظر والباطنية والتغذية والعظام، وقياس السكر في الدم وضغط الدم والأسنان بالإضافة إلى الفحوص البدنية التي نفذت بناء على عدة عوامل مثل الطول والوزن وحساب كتلة الجسم، تم كذلك توعية المشاركين وتثقيفهم بشأن أسباب العديد من الأمراض الشائعة في المجتمع.

وتطبق إدارة الموارد البشرية بنادي سباقات الخيل متمثلة في قسم الرعاية الصحية برنامجا تدريبيا طموحا يهدف إلى رفع الوعي الصحي بين موظفي النادي من خلال هذه الحملة الطبية، ويتناول البرنامج مجموعة كبيرة من الوعي بالمشاكل الطبية بالإضافة إلى تقديم نصائح مستمرة للموظفين في كافة مجالات وأنشطة العمل وفيما يتعلق بعدد من المخاطر والظروف الصحية، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع كل منسوبي النادي.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأستاذ محمد الجاسر بأن المبادرة جاءت بناء على توجيهات من رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل لتسهيل كافة الإجراءات الطبية وتوفير كافة الإمكانيات لجميع منسوبي النادي وتذليل الصعوبات، حيث قال: ” سعداء بتنظيم هذه المبادرة الهامة التي تستهدف إلى التخفيف من الأعباء والنفقات التي يتحملها منسوبي النادي، فوفرنا عيادات طبية متنوعة داخل النادي تمثلت بمبادرة اليوم الطبي لتسهيل الحصول على استشارات طبية قد لا تستدعي الذهاب للطبيب أو المستشفى، وتساهم كذلك في الحد من التحرك والازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”، ولن تكون هذه المبادرة أو الحملة الطبية الأولى، بل نعمل جاهدين الفترة المقبلة في توفير العديد من المبادرات التي تخدم منسوبي النادي والمجتمع الفروسي بشكل عام، وتوفير كل الإمكانيات والإحتياجات لخدمة منسوبي النادي للحصول على عمل متميز وأجواء مثالية داخل النادي تساعد في خدمة رياضة الفروسية بشكل عام”.