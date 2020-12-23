أفادت وكالة "رويترز" عن مقتل العشرات بهجوم مسلح في في منطقة بنيشانغول-جوموز بإثيوبيا. وقال سكان المنطقة للوكالة إن عشرات الأشخاص قتلوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مسلحون في المنطقة التي تقع غرب إثيوبيا، في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع العشرات بهجوم مسلح في منطقة بنيشانغول-جوموز بإثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.