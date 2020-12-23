‎أبوظبي تستقبل السياح الدوليين غدا بعد نجاحها في مواجهة كورونا

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي اليوم الأربعاء استقبال الإمارة رسمياً للسيّاح الدوليين اعتباراً من 24 ديسمبر الجاري، بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين حيث سيتعيّن على السياح القادمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف /PCR/ استُلمت خلال 96 ساعة من موعد المغادرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف جديد بعد وصولهم إلى الإمارة.

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