استهداف رتل للتحالف الدولي في العراق بعبوة ناسفة 

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة على مسار رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل، انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي".
وأضاف أن الانفجار أدى إلى حدوث أضرار بإحدى العربات العسكرية دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت برفع مخلفات التفجير، ومنعت من الاقتراب إليه".
وتصاعدت حدة الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية على قوات التحالف الدولي، والقوات الأمريكية بشكل خاص، حيث تعرضت لعدة هجمات في المحافظات الجنوبية.
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