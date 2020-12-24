الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 10 وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة.

وبينت مسميات هذه الوظائف، وهي أخصائي علاج تنفسي، واستشاري عناية مركزة، وأخصائي نساء وولادة، وأخصائي اول طب نفسي وغيرها من الوظائف.

وأضافت أن الوظائف متاحة في جدة، والمدينة المنورة، وحفر الباطن، والرياض، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :أضغط هنا