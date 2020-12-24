ميليشيات إثيوبية تقصف مواقع عسكرية سودانية على الحدود

تعرض معسكران للجيش السوداني في منطقتي أم طيور وود تولي، على الشريط الحدودي، لقصف مدفعي من قبل المليشيات الإثيوبية.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بتجدد الاشتباكات بين الطرفين أمس الأربعاء، عقب تعثر في المفاوضات، التي جرت في الخرطوم نهارا.

وقال مصدر حكومي إن القصف الذي تعرضت له قوات الجيش المتمركزة على الحدود من داخل المناطق الإثيوبية المتاخمة بعد أن فرضت القوات المسلحة سيطرتها بالكامل على أراضيها وتراجعت المليشيات إلى داخل العمق الأثيوبي.