الذهب يصعد بدعم نزول الدولار وآمال التحفيز
صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1880 دولارا.
وَ تدعّم اليورو والجنيه الإسترليني بأنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما دفع الدولار للهبوط.
كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.
وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأمريكية رغم أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.
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