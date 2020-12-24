وزير داخلية الكويت يوضح سبب نشر قوات خاصة بكامل عتادها في الشوارع

أمر ثامر العلي، وزير الداخلية الكويتي، بنشر القوات الخاصة في شوارع الكويت، اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وبحسب "الرأي" الكويتية، فقد أكد العلي أن نشر القوات الخاصة بكامل عتادها كدوريات راجلة في المجمعات والمولات هو خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون.

وتتزامن هذه القرارات مع بداية توزيع اللقاح الخاص بقيروس كورونا والذي أعلنت وزارة الصحة عن التلقيح به بداية من اليوم الخميس.