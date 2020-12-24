ولي العهد السعودي يؤكد ”عمق ومتانة” العلاقة بين الرياض والمنامة

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على "عمق ومتانة" العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد برئاسته من الجانب السعودي، ورئاسة ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة من الجانب البحريني.

وأشار محمد بن سلمان إلى "ما يوليه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أكثر شمولا، والنظر إلى هذا المجلس إلى أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية مما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين".

وأكد أن "التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على كافة الأصعدة، معبرا عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما".