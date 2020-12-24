بالفيديو.. التحالف العربي يشن ضربات واسعة على قوات الحوثيين غرب اليمن 

نفذت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، سلسلة واسعة من الغارات الجوية على مواقع جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظتي مأرب والجوف غرب اليمن.
ونقلت وسائل إعلام سعودية مقربة من حكومة المملكة، اليوم الخميس، أن مقاتلات التحالف شنت "العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في مأرب والجوف".
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الإسناد الجوي لمقاتلي الجيش الوطني اليمني في المحافظتين، فيما تداولت مقطع فيديو قالت إنه يوثق الضربات.
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.
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