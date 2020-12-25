تدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع زرعتها ميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، تدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع من نوع صدف زرعتها الميليشيات الحوثية؛ وذلك خلال 24 ساعة.
وأضاف التحالف أن زراعة الميليشيات الألغام البحرية، تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية، وقد دمرنا 175 لغمًا بحريًّا زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائيًّا، وفق «العربية».
وفي شأن ذي صلة، وثق مقطع فيديو، عمليات استهداف أجرتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضد عناصر ومعدات عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن.
ووفق قناة الإخبارية، شنت مقاتلات التحالف عددًا من الغارات الجوية على عناصر الميليشيا الحوثية ومعداتها العسكرية في مأرب والجوف باليمن.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في ملاحقة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، التي دأبت على استهداف مناطق وأعيان مدنية، بعمليات إرهابية وطائرات مسيرة بدون طيار.
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