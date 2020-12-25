انفجار سيارة بمدينة ناشفيل الأميركية

أكدت شرطة مدينة ناشفيل بأن انفجار السيارة الذي وقع اليوم الجمعة في المدينة كان متعمدا، فيما تحدثت تقارير عن وجود سيارات أخرى مشبوهة بالمدينة.

وقالت الشرطة إن ما حدث كان مفاجأة، ورجحت أن الانفجار نجم عن قنبلة.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إفي بي آي” (FBI) يشارك في التحقيقات بشأن الانفجار الذي تسبب في أضرار بعدة مبان، واحتراق ما لا يقل عن 4 سبارات.