التحالف : ارتطام لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بسفينة شحن بالبحر الأحمر

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن ارتطام لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بسفينة شحن تجارية بجنوب البحر الأحمر. وأضافت بأن أضراراً طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية.

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