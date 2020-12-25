ارتفاع أسعار النفط مدعومة بعمليات الشراء

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بعمليات الشراءارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بعمليات شراء لإغلاق دفاتر الأسبوع في أواخر جلسة هزيلة.

وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفع 11 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 23ر48 دولارا للبرميل.

في حين أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 9 سنتات عند 29ر51 دولارا وجاءت أحجام التداول هزيلة في الجلسة الأخيرة قبيل عطلة عيد الميلاد.

وعلى مدار الأسبوع فقد تراجع الخام الأمريكي 6ر1 في المائة بينما فقد برنت 2 في المائة.