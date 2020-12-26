الجمارك تؤكد : يُمنع إدخال شجرة الكريسماس

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه يُمنع إدخال شجرة الميلاد “الكريسماس” إلى المملكة، وهي التي تُستعمل في احتفالات السنة الميلادية الجديدة.

وأشارت الجمارك خلال ردها على أحد الاستفسارات ، إلى أن المنع يتضمن أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية.