تنفيذ حكم الإعدام بأحد أعضاء تنظيم ”جيش العدل” فى ايران

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بتنفيذ صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق "عبد الحميد میربلوتش زهي" أحد أعضاء تنظيم "جيش العدل". وبحسب وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإن حكم الإعدام نفذ فجر اليوم. وأدين میربلوتش زهي بقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني عام 2015 في هجوم مسلح على دورية للحرس في جبال بيرك بإقليم سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.

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