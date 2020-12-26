وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي المواد: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومشرف ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا.