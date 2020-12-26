إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار غرب برلين

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم، إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج- غرب العاصمة الألمانية برلين.
وأفادت الشرطة الألمانية بأنها تعمل لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع.
وعثر على ثلاثة مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.
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