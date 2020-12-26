روسيا توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك في”

وافقت روسيا، اليوم، على استخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عاماً.
وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، بهذا اللقاح.
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