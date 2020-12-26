حذرت منظمة الصحة العالمية من فايروس كورونا المتحور، مشيرة إلى أنه يهاجم الفئات العمرية الأصغر على عكس السلالات السابقة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: إنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في ثماني دول أوروبية، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع.

وشدد كلوج هانز عبر حسابه الرسمي في تويتر على الحاجة لتعزيز تدابير الحماية، خاصة من قبل الفئات الأصغر سنًّا؛ حيث إن الفيروس المتحور ينتشر بين هذه الفئة العمرية بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه تم حتى نهاية الأسبوع الجاري رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد – 19) في 8 دول بأوروبا، داعيًا إلى اليقظة والحذر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الصحة العالمية تحذر.. كورونا المتحور يهاجم صغار السن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.