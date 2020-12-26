الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض

أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.

و كان يفترض أن تؤدى في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما أكده السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في حديث صحفي قبل أيام.

لكن مصادر سياسية يمنية ذكرت لـ“إرم نيوز“، أمس، أن تغيير مكان تأدية اليمين يرجح أن يكون بسبب إجراءات فنية تتعلق فيما يبدو برسم آلية عمل الحكومة، والتوافق على تحديد مهامها المطلوبة وفقا للأولويات الملحة، فضلا عن تحديد آلية معينة ومزمنة لتنفيذ بقية بنود ”اتفاق الرياض“ بما يتوافق ويتزامن مع أعمال الحكومة واحتياجاتها، إلى جانب أسباب احترازية، على حد قولها.

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ظهر، الجمعة، في لقاء تلفزيوني مسجل على قناة العربية، وقال إن هناك ترتيبات تُجرى لأداء اليمين الدستورية في عدن، وتناولته وسائل إعلام يمنية، الأمر الذي أحدث لغطا عن المكان المحدد لتأدية اليمين.

لكن المصادر أكدت لـ“إرم نيوز“ أن حديث معين جاء في لقاء تلفزيوني قديم، تم تسجيله في وقت سابق مطلع الأسبوع عقب إعلان الحكومة، عندما كان مقررا تأدية اليمين في عدن قبل تغييره لاحقا في الرياض.

وكان الرئيس اليمني أصدر في 18 من الشهر الجاري قرارا جمهوريا يقضى بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.