أكدت الحكومة السودانية أن بداية يناير المقبل هو الموعد المحدد لبدء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)، لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأشارت اللجنة الوطنية السودانية للتنسيق مع البعثة الأممية الجديدة، إلى أن البعثة الجديدة ستعمل على إكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة "يوناميد"، بالتعاون مع حكومة السودان، عبر كافة الأجهزة المختصة.
كما أوضحت خلال بيان أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2559، الخاص بالانسحاب السلس لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، سيمهد الطريق فعليا لبدء عمل البعثة المتكاملة بداية الشهر المقبل"، لافتة إلى أن "السودان قادر ومؤهل على حماية مواطنيه، أينما كانوا، بعد قرار انسحاب اليوناميد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة السودانية تعلن موعد بدء عمل ”يونيتامس” لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.