الصحة : تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362066 حالة . وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 189 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353004 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 8حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6176 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2886 والحالات الحرجة 383 حالة.

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