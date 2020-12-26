قال النائب في البرلمان الكويتي فرز الديحاني، اليوم السبت، إنه سوف يتم فتح الحدود في الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، قال الديحاني: ”تواصل معي الأخ وزير الصحة (باسل حمود الصباح) وأبلغني مشكوراً بأنه سوف يتم فتح الحدود في تاريخ 2 يناير 2021، وإعادة المواطنين الذين علقوا بعد قرار وقف المنافذ“.
وقررت الحكومة الكويتية، الاثنين الماضي، إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري، في إطار إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب كويتي: فتح الحدود وإعادة العالقين 2 يناير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.