نائب كويتي: فتح الحدود وإعادة العالقين 2 يناير المقبل

قال النائب في البرلمان الكويتي فرز الديحاني، اليوم السبت، إنه سوف يتم فتح الحدود في الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، قال الديحاني: ”تواصل معي الأخ وزير الصحة (باسل حمود الصباح) وأبلغني مشكوراً بأنه سوف يتم فتح الحدود في تاريخ 2 يناير 2021، وإعادة المواطنين الذين علقوا بعد قرار وقف المنافذ“.

وقررت الحكومة الكويتية، الاثنين الماضي، إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري، في إطار إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا.