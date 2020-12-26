المعارضة التركية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة

طالب زعيم حزب الشعب التركي المعارض قليجدار أوغلو، بإجراء انتخابات مبكرة في تركيا.
وقال زعيم حزب الشعب التركي، في تصريحات صحفية، إن الحكومة فقدت القدرة على حل كل المشاكل.
وأشار إلى أن البلاد في حاجة إلى انتخابات مبكرة حتى لا تدفع تركيا فاتورة أخطاء حكومة أردوغان.
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