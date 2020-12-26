قد تذهب إلى عملك كل يوم وتقضي ساعات دوامك كاملة بكل أمانة وإخلاص، ولكن هل سألت نفسك يوماً لماذا تعمل ؟ ربما قد فعلت وربما لم تفكر في ذلك، فالمسألة بالنسبة لك قد أصبحت عادة يومية تكررها لتحصل على مُرتبك في نهاية كل شهر.

فكرة الحصول على المرتب فكرة أساسية وجيدة، بل هي أحد أهم الدوافع التي يجب أن تكون لدى الإنسان حتى يستطيع أن يصل إلى الاستقرار المالي، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تلك الفكرة هي الدافع الوحيد الذي يجعلنا نعمل بشكل مستمر وجاد.

نعم؛ قد تكون هناك دوافع أخرى عديدة تتشكل حسب قناعات كل شخص منّا ونظرته لمعنى الحياة وكذلك القيم العليا التي يتبعها، ودائماً ما تكون تلك الدوافع هي التي تشكل انطباعاتنا عن أمور كثيرة مترابط بعضها ببعض، ونجدها تنعكس على سلوكياتنا.

ما أود أقوله هو أنه من الجميل أن نستشعر دورنا في التأثير والتأثر، وأن نجعل من ضمن أهدافنا الأساسية أثناء تأديتنا لأعمال اليومية معنى مساعدة الآخرين قدر المستطاع، ليس لمجرد الواجب الوظيفي وحسب، بل من أجل مبدأ إسعاد الآخرين.

إن من النعم الحقيقة التي قد نرزق إياها هي أن نكون في مكان يسمح لنا بمقابلة الجمهور لننجز لهم خدمات مرتبطة بحياتهم من خلال وظائفنا، علماً بأن انجاز تلك الخدمات هو واجب نقوم به، ولكن ما يزيد عن ذلك من مُبادرة هو معنى الإنسانية الراقيّة.

ما أجمل من أن نعمل الخير دون أن نفكر في المردود، وأن يكون العطاء هو أحد أهم دوافعنا أثناء أداءنا لأعمالنا، بل وحتى أن يكون ذلك نمط حياة نعيش به ونستشعره في كل لحظة.

كتبه : صالحة الشيخي

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