الجزائر.. تسجيل 416 إصابة جديدة بكورونا وأقل حصيلة وفيات منذ أكثر من...

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 416 إصابة و6 وفيات بكورونا في الـ24 ساعة المنصرمة، وهي أقل حصيلة وفيات منذ 17 أكتوبر الماضي.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857، والوفيات إلى 2722 في عموم البلاد.
وجدد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، التأكيد، اليوم السبت، بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون متوفرا في بلاده في شهر يناير 2021.
وسبق، خلال الأسابيع الأخيرة، الإعلان عن موعد وصول اللقاح إلى الجزائر المحدد بحلول شهر يناير من قبل العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء الطبيين.
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