وفاة والي ولاية النيل الأزرق عبدالرحمن نورالدائم بحادث سير

أعلنت السلطات السودانية اليوم الاحد وفاة والي ولاية النيل الأزرق عبدالرحمن نورالدائم في بحادث سير.

ووقع الحادث على طريق مدني الخرطوم، وأودى أيضا بحياة ابن الراحل الذي كان برفقته في السيارة حيث كانا متوجهين إلى الخرطوم.

وعين عبد الرحمن نور الدائم التوم قبل اشهر فقط واليا على للولاية وهو صحفي سابق عمل ناطقا باسم قوى الحرية والتغيير في الولاية.

وجاء تعيين عبد الرحمن نور الدائم ضمن قرار حكومي بتعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي في السودان.

وكانت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضدّ حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وبموجب هذه الخطوة، يحل الولاة المدنيون محل الولاة العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الولايات.