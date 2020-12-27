سلطنة عُمان تعيد فتح كافة منافذها اعتبارا من الثلاثاء

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان اليوم الأحد، إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عبر مختلف المنافذ اعتبارا من الثلاثاء القادم.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر ”تويتر“ إن ”إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية سيبدأ في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 ”.
وكانت السلطنة قد بدأت اليوم الأحد، المرحلة الأولى من عملية التطعيم بلقاح ”فايزر“ المضاد لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وذلك بعد وصول أول شحنة من اللقاح الخميس الماضي؛ حيث تلقى وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، صباح اليوم، أول جرعة من لقاح “ فايزر – بيونتيك “ المضاد لفيروس كورونا.
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