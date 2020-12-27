المهندس الراجحي يعقد اجتماعاً مع وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية لمناقشة تسليم...

عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنميــة الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع معالي وزير العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا نونزيا كتالفو، لمناقشة تسليم أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لجمهورية إيطاليا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل رئيس مجموعة عمل التوظيف الدكتور أحمد الزهراني.

وأعرب المهندس الراجحي خلال الاجتماع عن استعداد المملكة الكامل في تقديم الدعم المطلوب لجمهورية إيطاليا، لضمان انتقال سلس يضمن نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين لعام 2021م.

بدورها، قدّمت معالي الوزير كتالفو شكرها لمعاليه على تعاونه في هذا الصدد، مشيدة بجهود المملكة خلال رئاستها للمجموعة في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.

واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة مجموعة العشرين عملها لحماية العاملين من آثار الجائحة، والتعاون لاعتماد استراتيجية مشتركة لتوفير وظائف جديدة، والمساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتعزيز الحماية الاجتماعية للجميع، ووضع الإنسان في قلب أنماط العمل الجديدة.

الجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع رسمي لمجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين الشهر الماضي برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، لتسليم إيطاليا أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام وذلك لاستلام إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2021م، ومن المنتظر مواصلة المملكة تقديم دعمها لإيطاليا باعتبارها عضوًا في اللجنة الثلاثية (ترويكا) لعام 2021م.