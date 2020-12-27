مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات علاجية وينفذ مشروع الإمداد المائي...

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية وذلك خلال الفترة 10 – 16 / ديسمبر 2020م.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,612 مستفيدا، وعيادة التحصين 181 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 293 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات، وعيادة الصحة الإنجابية 254 مريضا، وقسم المصابين بالأوبئة 650 مستفيدا، وقسم التغذية العلاجية 235 حالة، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين.

كما أجري الفحص المخبري لـ 2,390 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 3,229 مريضا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,106 أشخاص، وقسم التوليد 23 مستفيدا ، وقسم التنويم حالة واحدة، وقسم نقل الدم 10 مراجعين.

كما واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16 / ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16 / ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 180 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 174 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى.

كما صُرفت الأدوية لـ 198 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 83 مراجعًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة 10 - 16 / ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 400 مستفيد، وقسم الباطنية 260 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 245 مستفيدًا ، وقسم المصابين بالأوبئة 289 مستفيدًا ، وقسم التوعية والتثقيف 814 مراجعًا ، وقسم الجراحة والتضميد 105 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 163 مستفيدًا، فيما نفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 500 شخص ، وصُرفت الأدوية لـ 1,304 أفراد ، وراجع قسم نقل الدم 5 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 366 فردًا ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 625 فردًا، وأجريت 6 حملات للرش الضبابي.

كما وصلت أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فايز الوحيشي، أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، فضلا عن كراسي متحركة وثابتة وخلافه، مثمنا الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر ديسمبر الجاري، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2020م، ضخ 192,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 291,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 88 حقيبة لنظافة الحمامات، وتنفيذ 14 حملة رش لمكافحة نواقل الأمراض، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين و المجتمع المضيف إلى أماكن التخلص منها، استفاد من هذه الخدمات 6,530 فردا.

وفي اطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية.

ووُزعت 254 حقيبة شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,524 مستفيدًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء 2020م للمحتاجين في لبنان.

وجرى توزيع 2,258 بطانية و1,129 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيت الفقس، الضنية، طرابلس استفاد منها 5,645 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.