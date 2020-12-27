رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنشر 20 فرقة لمكافحة الحشرات فى...

صرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أنها نشرت ما يقرب من 20 فرقة لمكافحة الحشرات والأوبئة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.

وفى هذا الصدد، صرح سعادة مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن السويهري، أن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكان صحي آمن خالي من الحشرات والأوبئة، حيث قامت بتكوين ما يقارب (20) فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة. موكدًا أن ذلك يتم باستخدام أجهزة "السيزر موب" وعددها (150) جهاز داخل المسجد الحرام والمصليات والأماكن المكشوفة، أما في المناهل وبعض المواقع المغلقة تستخدم مبيدات خاصة تم اختيارها بعناية لتناسب وضع المسجد الحرام.

واختتم السويهري تصريحه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير بيئة آمنة وصحية لمرتادي الحرمين الشريفين.