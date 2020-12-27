اجتماع افتراضي بين وزراء الخارجية الخليجيين وسط توقعات بقرب تسوية الخلاف مع...

من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد اجتماعا افتراضيا، تمهيدا للقمة الخليجية القادمة، وسط توقعات بقرب تسوية الخلاف بين قطر وجيرانها.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الذي تستضيفه البحرين عبر الاتصال المرئي التحضير للقمة الخليجية التي ستعقد في الخامس من يناير القادم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول خليجي قوله إن المحادثات لا تزال جارية بين دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، من جانب آخر.

وسبق أن أكدت مصادر لـ"رويترز" أنها تتوقع التوصل لاتفاق بحلول القمة الخليجية القادمة التي قد تتمخض عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.

وأفادت الوكالة بأن الدوحة من جانبها أبلغت الكويت والولايات المتحدة، اللتين تبذلان جهود الوساطة بغية إنهاء النزاع، بضرورة أن تقوم أي تسوية على أساس الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.