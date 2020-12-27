سلطنة عمان تعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل 

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر.
ووضعت السلطنة شروط عدة للدخول إلى البلاد، حيث يجب تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا، بناء على "فحص البلمرة" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر.
كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من المنافذ الحدودية للسلطنة.
ويشترط على القادمين الحصول على تأمين صحي يشمل تكاليف العلاج من فيروس كورونا في السلطنة، ويستثنى من ذلك العمانيون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاملو بطاقة العلاج المجاني.
ويجب التسجيل في تطبيق ترصد قبل القدوم للسلطنة.
وتم تعليق الإعفاء من العزل الصحي، للقادمين بزيارات قصير إلى السلطنة تقل مدتها عن 7 أيام، وعدة شروط أخرى.
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