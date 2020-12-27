نجاح وتفرد وتميز لوزارة التعليم في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا

وضعت المملكة جل جهدها واهتمامها في كل مايهم ويرتقي بالإنسان ممثلًا بالمواطن السعودي في كل المجالات ، حيث يعد قطاع التعليم دائماً الرقم الأول في كل الخطط التطويرية والتنموية التي رسمتها قيادتنا الحكيمة، بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومعه عضده الأيمن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن هنا تأتي جهود وزارة التعليم في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا والتي تكاملت جهودها مع وزارة الصحة في منظومة عمل متكاملة، من خلال وضع جميع امكانياتها البشرية والفنية امام وزاره الصحة وتوفير كافة الاحتياجات التي تحتاجها الوزارة والمساهمة في ايصال كل الرسائل التوعوية والتثقيفية، كما قامت وزارة التعليم أيضاً بوضع جميع المراكز الصحية والمستشفيات الجامعية بما تضم من إمكانيات وتجهيزات وأطباء وطواقم تمريض تحت تصرف وزارة الصحة، لذا شهد الميدان تفوق وزارة التعليم في معطياتها وابداعاتها خلال المرحله الحاليه، والتى أرى أنها تواكبت تماماً مع رؤية 2030 والتي شملت متطلبات كثيره لوزاره التعليم كما ان الوزاره ولله الحمد – بفضل الله – ثم بجهد معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ وكافه قيادات الوزاره وزملائنا في الوزاره والمدارس الذين أثبتوا جدارتهم في انجاز اغلب متطلبات رؤية٢٠٣٠، فكل تلك الانجازات والافكار خلقت ورسمت منظومة تعليميه جديره بالاحتر ام ووضعت مملكتنا الحبيبة مملكة الإنسان في مقدمة دول العالم المتقدمة، ونحن نتطلع بإذن الله أن نرى جيلاً جديداً يرفع راية التقدم التعليمي والعلمي لتكون السعوديه الدوله الاولى في منطقة الشرق الاوسط في اعداد وتطبيق منظومه تعليميه متفرده ومتميزه ..والله الموفق . كتبه: سهيل السهيل

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