فارس في غرفة الإنعاش

فضلت في الأونة الأخيرة التوقف حتى إشعار آخر عن كتابة أي مقالة تتعلق بالشأن الرياضي ولكن طرأ حدث دفعني للكتابة وكان هو سيد المشهد الرياضي منذ بداية الموسم الحالي وبدأ يزداد صيته يوماً تلو الآخر، وهي الظروف التي يتعرض لها فريق النصر بطل الدوري قبل الماضي ووصيف الماضي، والتي تسببت في وضعه حالياً بالمراكز المتأخرة من سلم ترتيب الدوري بعد إنقضاء ثلثه .

لن أتحدث وأقول بأن ما يتعرض له النصر هي مؤامرة مدبر لها، ولن أتحدث وأُسلط الضوء عن أي أشياء تتعلق بالتحكيم فكل ما سأتحدث عنه هو الضعف الإداري الذي ألقى بظلاله على بعض اداء الفريق الفني ومعنويات لاعبيه، فالروح لم تعد هي الروح والرغبة في الإنتصارات والإصرار على الفوز وحصد النقاط تلاشت من الوجود، فرغم الأسماء الفنية الثقيلة التي يمتلكها الفريق إلا أنه يقبع في وضع لم يصل له على مدار تاريخه خلال ٦٥ عام منذ تأسيس هذا الكيان الكبير، فمشكلة النصر لن تُحل برحيل فيتوريا او امرابط او حمد الله، فالمشكلة هي إدارية بحته، أي أنه يجب أن تتنحى الإدارة في المقام الأول وإن لم تستطع ذلك، فينبغي عليها التغيير في سياستها ونهجها، بإستقطاب الكفاءات القادرة على إدارة شؤون النادي بشكل عام واللاعبين بشكل خاص، فحسين عبدالغني وحده لايملك عصا سحرية تستطيع أن تغير من وضع الفريق .

وخير ما أختم به هي رسالة قصيرة أوجهها :

إن كان للنصر رجال تهمهم مصلحة الفريق فليبادروا ويتحركوا بفعل مايستطيعونه لإنقاذ الفريق، لأن السكوت والركود لن يعود بأي شيء يصب في مصلحة الفارس الذي يحتاج لأقوى إنعاش لكي يعود وينعش الدوري .

بقلم / سعد بن محمد السعيدان

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