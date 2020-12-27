خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح فايروس «كورونا» المستجد.

وقال في تدوينه عبر تويتر: «تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر».