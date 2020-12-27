السعودية.. السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج  

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الأحد، السماح لغير السعوديين بمغادرة أراضي المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن الهيئة سمحت لشركات الطيران بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كوفيد 19 في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن "هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي المسجل 362220 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 9 أشخاص بفعل وباء "كوفيد 19"، وتعافي 175 حالة منذ الأمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6185حالة ومجموع حالات الشفاء إلى 353179.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة المصابة بعدوى كورونا في المملكة 2856، ومجموع الحالات الحرجة 391.