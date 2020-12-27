لبنان.. 15 وفاة و1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 15 وفاة و1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس السبت، عن تسجيل 12 وفاة و1403 إصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1379، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 169472.

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