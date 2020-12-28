الأرصاد : سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة

الخليج – واس : تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، قد تتخللها سُحب رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 44كم/ساعة. على الجزء الجنوبي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.