“مرور الحدود الشمالية” يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر

ضبطت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية، اليوم (الإثنين)، قائد مركبة، مارس التفحيط وعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت الإدارة أن قائد المركبة مارس التفحيط بحي الفيصلية بمدينة “عرعر”. وأبانت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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