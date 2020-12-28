أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة تحديث البيانات عقب وفاة التابع، مشيرًا إلى تحديث البيانات في البرنامج لا يعد تسجيلًا جديدًا.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه « يلزمك تحديث بياناتك من خلال حسابك عن طريق الدخول (تفاصيل الطلب، بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية الى (أرمل) والضغط على أيقونة (حفظ) ثم تقديم الطلب من صفحة المراجعة.

وتابع برنامج حساب المواطن أن «تحديث البيانات لا يعتبر تسجيلًا جديدًا، ولاستكمال عملية التعديل يلزمك الضغط على (نعم)، ومن ثم الضغط على أيقونة (حفظ)، ثم تعبئة البيانات، ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة)».

وقال المواطن في استفساره «اذا توفيت الزوجة هل لابد من تحديث حساب المواطن او يتم الغاء التابع نظاميا».