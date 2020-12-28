الحرس الوطني تعلن توفر وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الحرس الوطني توفر عدد 86 من الوظائف الإدارية الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة. وأوضحت أنه على الراغبين بالتقدم على تلك الوظائف الدخول على بوابة التوظيف بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جدارة) .

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