ايران تعلن عن موعد استلام 150 ألف جرعة من لقاح فايزر

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، أن بلاده ستتسلم قريبا 150 ألف جرعة من لقاح شركة ”فايزر – بيونتيك“ الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي، في تصريح للصحافة الإيرانية، في إشارة إلى مفاوضات استيراد لقاح كورونا إلى البلاد: ”بحسب الترتيبات التي تمت مع مجموعة من المتبرعين في الولايات المتحدة، سيتم استيراد 150 ألف جرعة لقاح ضد كورونا من شركة فايزر عبر الحدود“.

وأضاف همتي حول موعد وصول هذه اللقاحات: ”بحسب المانحين، سيتم توفير 150 ألف لقاح لجمعية الهلال الأحمر عبر الحدود الإيرانية منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل“.

وعن موعد توزيع هذه اللقاحات المذكورة، قال همتي، إن جمعية الهلال الأحمر ستعمل وفق رأي إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الإيرانية، كما ستكون أولويات التوزيع على أسس هذه المنظمة، وستقوم جمعية الهلال الأحمر بتوزيع اللقاحات فقط مجانا“.